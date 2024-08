MotoGP GP Aragon 2024 Martin | Pecco sembra non avere punti deboli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un Motomondiale tutto da vivere e che fa tappa questo settimana ina, doveBagnaia si prepara a battagliare contro gli idoli di casa Marquez e. “Arriviamo su un circuito che mi piace e che mi diverte. In passato qui sono stato forte, ma ora viviamo nel presente. Con un weekend perfetto posso giocarmela con i miei avversari. Sarà fondamentale trovare una buona base con la moto sin dalla prima sessione di prove libere”. Queste le parole di Marc Marquez nel corso della conferenza stampa piloti. “Il mio obiettivo è lottare sempre per il podio: vediamo se qualche volta anche per la vittoria, altrimenti ci saranno altre opportunità l’anno prossimo. Dobbiamo essere consci del nostro livello e della velocità degli avversari. Non posso dimenticare che quest’anno non ho ancora vinto una gara”, ha aggiunto.