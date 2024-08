Milan sorteggio Champions League | tutte le possibili avversarie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilè pronto a fare il suo esordio nella nuovissima edizione della, che per l’occasione avrà un format completamente rivisto, soprattutto per quello che riguarda la sua prima fase. La squadra rossonera allenata da Paulo Fonseca, dunque, avrà latà di prendere parte a questa nuova versione della massima competizione continentale fronteggiando avversari di diverso livello. Dopo il complicato inizio di stagione, sarà necessario invertire la rotta per essere competitivi ad alto livello. Il nuovo format Contrariamente a quanto accaduto fino alla scorsa stagione, ci sarà un girone unico con 36 squadre, quattro in più del passato, e ognuna delle formazioni impegnate nella competizione dovrà disputare otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta.