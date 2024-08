Michael Keaton non è contento della sua performance in Dumbo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024)riflette sul suo rapporto lavorativo con Tim Burton e sulla sua interpretazione indel 2019. “Adoro lavorare con Tim, ma non credo che abbiamo mai analizzato davvero il motivo per cui lavoriamo così bene insieme; lo facciamo e basta“, ha dettoal New York Times in un’intervista, a cui ha preso parte anche Burton. “Penso di averlo deluso in un film, ma sono solo io, e mi dà fastidio ancora oggi. Non avevo idea di. Ho fatto schifo in“. Burton ha aggiunto: “Non so nemmeno di cosa stai parlando. Ma vabbè.” Il rapporto di lavoro trae Burton risale al primo film Beetlejuice del 1988. Il duo si è unito di nuovo per Batman del 1989 e nel sequel del 1992 Batman Returns .