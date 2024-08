L’onda social dei no-vax contro Oliviero Toscani | Si è ammalato per colpa del vaccino anti Covid-19

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’annuncio del fotografo, che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato di avere un «male incurabile», ha risvegliato gli utenti () vicini agli ambienti No vax. In queste ore, su X, sono infatti apparsi diversi post che – senza alcuna base scientifica – mettono in correlazione l’amiloidosi, malattia di cui soffre, e i vacciniil-19. «La triste fine dia cui il boomerangdel(e delle sue ‘azzate a riguardo) è arrivato in modo particolarmente pesante», si legge nel post del professore Paolo Becchi, noto no-vax, che durante la pandemia era tra i 150 firmatari dell’appello dei docenti universitariil Green pass. Ma anche: «: i novax sono trogloditi e uomini delle caverne, ilva reso obbligatorio.