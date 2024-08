L’assegno unico per i figli diventa un caso politico Dalla clausola di salvaguardia che sta per finire ai vantaggi minori per chi ha redditi bassi | i punti da rivedere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Stop alper ioggi ricevuto dalle famiglie più abbienti: quelle che hanno un Isee superiore a 45mila euro o non lo presentano. Più soldi per quelle molto numerose e con disabili. Oltre a una modifica dei requisiti per rispondere alla procedura di infrazione Ue che contesta l’esclusione dei lavoratori stranieri non residenti. Il tutto redistribuendo i circa 20 miliardi disponibili, che comprendono le risorse prima destinate ad assegni familiari e detrazioni pera carico. Il governo, secondo Repubblica, in vista della prossima manovra studia un restyling e un nuovo nome per la misura varata durante il governo Draghi sulla base di quanto previsto dal Family act del 2020 eta operativa nel 2022.