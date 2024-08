Il figlio di Ventura e Bettarini nel cast di BellaMa’

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non solo Nancy Brilli e il suo spazio dedicato al mondo delle favole. Tra gli opinionisti della terza edizione di, al via su Rai2 lunedì 9 settembre 2024, c’è anche un “di”. Tra i nuovi volti destinati ad infoltire il gruppo della Generazione Z c’è Giacomo, secondogenito di Simonae Stefano. Nato il 13 novembre 2000 a Milano, Giacomo ha attualmente 23 anni. Appassionato di boxe, ha come sogno principale quello di diventare un attore. Obiettivo del quale ha parlato nell’appuntamento di Aspettandotrasmesso ieri su Rai2. Giacomocerca l’indipendenza lavorativa (da mamma e papà) aNella stessa puntata, Pierluigi Diaco gli chiede se è pronto a incassare le critiche di chi penserà che la sua partecipazione al programma sia dovuta soprattutto alla notorietà dei genitori.