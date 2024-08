Il divorzio di Ilary Blasi e Totti continua a far discutere | ecco le ultime notizie e la verità su Noemi Bocchi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilfrae Francescosarà ufficializzato fra non molto e nel frattempo sia parlare del presunto coinvolgimento di. Due anni fa, come ricordiamo, Francescohanno pubblicamente affermato, tramite due comunicati stampa disgiunti, la loro separazione. Ovviamente, come sappiamo, i tempi per divorziare sono lunghi e attualmente i due divi romani stanno ancora affrontando la battaglia legale che decreterà chi l’avrà vinta sull’altro. Nel corso del tempo, dall’annuncio di separazione, si è arrivati anche a dover stabilire un incontro in Tribunale che possa far luce su chi ha tradito prima, ammesso – ovviamente – che a scatenare la crisi e l’annessa rottura sia stato un tradimento. La prossima udienza, comunque, è prevista per settembre.