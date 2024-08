Il debutto di Carlotta Ragazzini | Sono pronta per le Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il grande giorno diè arrivato. Alle 17 la pongista faentina debutterà allein coppia con Federico Crosara nei sedicesimi di finale del misto classe XD7, affrontando i polacchi Rafal Czuper e Dorota Buclaw numero 17 del ranking. La coppia italiana, che si presenta come 12esima testa serie, in caso di vittoria affronterebbe negli ottavi i cinesi Zhai Xiang e Gu Xiaodan (numero 6 del ranking) oggi alle 19.15. Domani ci saranno invece i quarti, sabato le semifinali e domenica la finale. Non bisogna dimenticare che da Tokyo 2020, è stata abolita la finale per il terzo posto e dunque la medaglia di bronzo la vinceranno entrambe le coppie perdenti delle semifinali. Questa regola vale anche per le gare individuali.