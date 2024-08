Gasperini | Zaniolo situazione problematica Ci manca qualcosa in attacco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Zingonia. L’estate di Gian Piero? “Fino al 10 luglio molto bene, poi abbiamo lavorato molto con tanto caldo Forse da domani inizierà un’altra stagione, speriamo”. Il riferimento, ovviamente, è al mercato che va concludendosi. Fine delle trattative, fine dei casi: sollievo. Una squadra con cui lavorare, definita. “Ma dovremo recuperare tempo, anche se con la pausa nazionali molti giocatori li perderemo”. Ademola Lookman è tornato in gruppo da mercoledì dopo non aver fatto allenamenti 11 giorni, ma resta in dubbio: “Dopo vedremo: il suo non è stato un problema con squadra o allenatore, ma ne abbiamo risentito di riflesso”. Anche Hien “al 99%” non sarà utilizzabile perché ha avuto un’influenza virale, mal di gola e febbre alta. Toloi ha ripreso a lavorare in gruppo e domani potrebbe essere convocato.