Dinastia | nuovo album dei Co’Sang con feat da Geolier a Club Dogo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tornano dopo 12 anni icon ile attesissimo’, che segnerà un prima e un dopo per tutta la scena. L’attesissima uscita dell’, anticipato il 2 agosto dal singolo ‘O Primm Post’, una dichiarazione di intenti da parte del duo di Marianella, che ha gettato le basi per quello che sarà un disco che cambierà le carte in tavola nel rap italiano.Per celebrare questo grande e importante ritorno non possono mancare collaborazioni nuove e storiche, con artisti che, come i, hanno scritto pagine importanti della scena del nostro paese. Accomunati da una grande stima e rispetto reciproci, si sono uniti a Luchè e Ntò colleghi del calibro di, Liberato, Marracash e, per un disco che segnerà un punto di svolta per l’hip hop del nostro paese. I. sono stati svelati in modo unico, come solo due artisti della loro caratura possono fare.