Chiesa saluta e va al Liverpool alla Juve 12 milioni più bonus

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con lantus per il trasferimento di Federico, soggetto all’autorizzazione internazionale. Benvenuto Federico”. Così il, sui social, ha ufficializzato l’intesa con il club bianconero per il passaggio del jolly offensivo azzurro ai Reds. “L’attaccante 26enne ha completato con successo le visite mediche e finalizzato i termini di un accordo a lungo termine, e ora è pronto a unirsisquadra dei Reds”, si legge poi nella nota del club, senza specificare la durata del contratto., che ha collezionato 51 presenze con la Nazionale italiana e ha fatto parte della squadra azzurra di Euro2024, si trasferisce in Inghilterra dopo quattro stagioni e 131 presenze con la maglia dellantus.