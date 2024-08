Case Popolari a Roma | Fondi Disponibili Ma i Lavori Procedono a Rilento

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Mentresi prepara per il Giubileo con progetti di riqualificazione che puntano a rendere la città più accogliente per i pellegrini, le condizioni dellecontinuano a peggiorare. Lo Stato ha stanziato quasi 44 milioni di euro per la rigenerazione dell’edilizia popolare, come riportato daToday, e la Regione Lazio ha resoulterioriper il recupero degli alloggi ERP. Nonostante queste risorse, icon lentezza esasperante: solo una piccola parte degli interventi è stata realizzata, mentre molti progetti restano ancora in alto mare. Un esempio emblematico è l’edificio di via Luigi Tamburrano 33, palazzina 9B, che da oltre 20 anni attende interventi strutturali essenziali.