Casale al Bologna la Lazio prende Gigot

(Di giovedì 29 agosto 2024) Doppia operazione in difesa per i biancocelesti che cedono Niccolò, classe 1998, ale lo rimpiazzano immediatamente con Samuel, classe 2002,dell’Olimpyque Marsiglia.IN,OUT La sconfitta in campionato patita ad Udine ha fatto scattare l’allarme rosso inducendo la dirigenza biancoceleste ad intervenire con un nuovo innesto nel reparto difensivo che si è materializzato con l’arrivo di Samuel, centrale francese dell’Om, classe 2003, reduce da 3 gol in 33 presenze tra campionato e coppa, e con una discreta esperienza internazionale avendo vestito le maglie di Stella Rossa e Gent. A fargli posto è Niccolòche si trasferisce alla corte di Vincenzo Italiano asulla base di un prestito oneroso fissato a 1,5 milioni di euro, e diritto di riscatto a 7,5 milioni.