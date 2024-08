Capelli rovinati dopo le vacanze? Tre trattamenti professionali da fare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 29 agosto 2024)tanti bagni di sole e salsedine, l’abbronzatura non è l’unico souvenir che ci portiamo in cittàl’estate. Se la pelle di viso e corpo risulta secca e provata, lo stesso si può dire dei. La preoccupazione maggiore è sempre quella di dover andare dal parrucchiere e tagliare, ma se invece chiedessimo all’hairstylist deiper? Piuttosto che ricorrere a misure estreme possiamo invece trovare alternative più che valide, come rinforzare io come curare idanneggiati conad hoc. Doppie punte,secchi e bruciati sono i problemi più comuni che la chioma presental’estate. Soprattutto se è stato un mese particolarmente wild e ci siamo dimenticate lo spray protettore per