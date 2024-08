Avatar | Sigourney Weaver conferma che apparirà nella serie fino al quinto film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024)chealCon una performance da primato al botteghino e molteplici nomination agli Oscar, il franchise diè diventato qualcosa di speciale. I, portati in scena da James Cameron, hanno trasportato il pubblico nel mondo alieno di Pandora per due decenni e il terzo: Fire and Ash, è ora previsto per il 2025. Cameron hato di avere in programma almeno altri duedel franchise e ora sappiamo che almeno un membro del cast tornerà per questi, che ha interpretato Grace Augustine ine poi Kiri in: La via dell’acqua, ha recentemente parlato del suo lavoro nel franchise con Deadline. Quando le è stato chiesto se farà una qualche apparizione nel quarto e, attualmente ancora senza titolo, lahato: “Sì, credo di poterlo dire”.