Atalanta a San Siro contro l’Inter senza Hien e Zaniolo Gasperini | Importante non prendere gol

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bergamo, 29 agosto 2024 – L’domani sera nel Meazza versione interista giocai campioni d’Italia eun tabù: è l’unico campo della serie A dove non ha mai vinto negli otto anni di guida di Gian Piero, peraltro lontano ex interista nel 2011. “C’è sempre la prima volta, speriamo”, ha spiegato lo stessonella tradizionale conferenza stampa della vigilia. Sottolineando le difficoltà del match: “È difficile per ogni squadra andare a giocare in casa del. Da quando sulla loro panchina c’è Inzaghi non abbiamo fatto buoni risultati pur facendo buone prestazioni.ha fatto un buon mercato, aggiungendo elementi su un gruppo consolidato. È una partita che arriva presto, appena prima della sosta. Dovremo cercare di nongol come capitato domenica a Torino”.