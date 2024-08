Arnaldi-Thompson in tv | data orario canale e diretta streaming terzo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Matteose la vedrà contro Jordannel match valido per ildegli US. Ghiotta chance per il giocatore italiano di tornare alla seconda settimana e ripetere gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno. Dopo il comodo esordio contro Svajda,si è ripetuto contro Safiullin, esprimendo un ottimo livello di tennis e proseguendo il suo cammino a New York. Per Matteo non si prospetta una passeggiata di salute visto che l’australianoè un avversario insidioso ed ha liquidato Lestienne e Hurkacz senza perdere un set. Gli ottavi però sono assolutamente alla portata enon vuole lasciarsi sfumare l’opportunità. Inoltre, in caso di vittoria, l’azzurro scavalcherebbe nel ranking proprio, sugellando il proprio piazzamento in top 30.