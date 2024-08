Al San Carlo | la danza francese da Lifar a Petit

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il Sandi Napoli riparte dalla. Dopo la pausa estiva, una soirée chiude la stagione coreutica celebrando due leggendari nomi. ‘Lada Sergea Roland’ e’ in scena da sabato 7 a mercoledì 11 settembre per quattro repliche, sempre alle ore 20:30. Lo spettacolo, una produzione del Teatro dell’Opera di Roma, vede la speciale collaborazione di Palazzo Reale: e’toiles, solisti e corpo di ballo del Lirico napoletano, la cui direzione e’ affidata a Clotilde Vayer, danzeranno nella suggestiva cornice del Cortile d’Onore. A dirigere l’orchestra del teatro e’ Jonathan Darlington. “Già in passato il Cortile d’Onore ha ospitato concerti ed eventi in collaborazione con il San; a settembre per la prima volta sarà protagonista il balletto.