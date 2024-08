A Udine tutte le scuole medie avranno il doposcuola

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’amministrazione comunale diha deciso di rafforzare il proprio impegno su un servizio fondamentale nel mondo dell’istruzione come quello del, lavorando a fondo insieme ai dirigenti scolastici per fare in modo che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025,le strutture secondarie di primo gradosi avessero questa possibilità. Grazie anche ai maggiori contributi erogati da questa amministrazione a sostegno dei progetti diavanzati dagli istituti comprensivi (sono stati stanziati in tutto quasi 100 mila euro, e di questi attribuiti specificatamente per i progetti diquasi il 70%), infatti, al prossimo autunno anche leFermi ed Ellero attiveranno il servizio, unendosi agli istituti Tiepolo, Manzoni, Marconi, Bellavitis e Valussi che confermeranno le loro attività pomeridiane.