A otto anni dal sisma ancora 10 556 sfollati

(Di giovedì 29 agosto 2024) Adal tristeversario del 24 agosto 2016, dalla prima di una lunga serie di scosse che cambiarono il volto dell’entroterra con l’apice nell’bre dello stesso anno, la provincia di Macerata conta 10.566(su un totale di 269.248 abitanti). Nel 2023 erano 12.467 e 13.412 nel 2022 . I dati, forniti dalla Regione, vedono Muccia, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina con le percentuali più alte di persone fuori casa in rapporto alla popolazione. Muccia ad esempio, su un totale di 863 residenti, ne ha 122 chepercepiscono il contributo di autonoma sistemazione, il Cas, e 330 nelle casette, le cosiddette Sae, soluzioni abitative di emergenza; in pratica 452 terremotati, ovvero il 52,37 per cento. In calo rispetto all’anno scorso, quando si contava il 59,4 per cento degli abitanti, e al 2022, quando la percentuale era del 62,64 per cento.