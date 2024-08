Venezia 81 al via fan in attesa per Tim Burton e Jenna Ortega

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) –81 al via. Prende il via oggi, 28 agosto, l’81esima edizione della Mostra del Cinema di. Un festival dai grandi numeri, con grandi star, registi e film attesissimi. Sul red carpet sfileranno Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig, Jude Law, Angelina Jolie, Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Nicole Kidman. E non mancano i nostri divi italiani: Alessandro Borghi, Alba Rohrwacher, Barbara Ronchi, Toni Servillo, Elio Germano, Luca Marinelli e Luca Guadagnino.81 al via Si parte subito con l’attesissimo film di apertura fuori concorso firmato da Tim, ‘Beetlejuice Beetlejuice’: l’atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema del regista statunitense. Dopo 36 anni dalla commedia horror cult degli anni ’80, lo spiritello porcello è pronto a tornare per un irriverente sequel.