Valeria Marini | Vorrei avere un programma tutto mio mi fermano per strada per chiedermi quando torno in tv

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 agosto 2024): “unmio”vorrebbe tornare in tv con unsuo: è il desiderio espresso dalla showgirl nel corso di un’intervista a Storie di Donne al Bivio, ilcondotto da Monica Setta in onda su Rai 2. “Mi piacerebbeunmio – ha affermato– Sarebbe anche giusto. Il mio grande punto di forza è l’affetto del pubblico.vado perla gente mi ferma perchiedendomiin tv”. “unmio. Sarebbe giusto, sì. Non mi prendo i meriti che dovrei, ma la gente mi ferma perchiedendomiin tv” #storiedidonnealbivio pic.twitter.com/sPkTOMbP7Y — Il Grande Flagello (@grandeflagello) August 27, 2024 L’intervista è diventata virale sul web con molti utenti che hanno ironizzato sulle affermazioni della showgirl.