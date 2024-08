Vaiolo delle scimmie si può predire la gravità della forma? Il valore da controllare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mentre resta alta l'attenzione sul(per il quale l'Oms ha dichiarato l'emergenza internazionale), uno studio italiano ha messo in evidenza alcuni fattori associati che potrebbero permettere di capire in tempo se il paziente svilupperà unaseria del virus Mpox e che potrebbero guidare i medici nella gestione dei casi. C'è un modo per predirlo? Uno dei punti su cui accendono i riflettori gli autori è la carica virale. "Valori elevati nelle vie respiratorie superiori nella prima settimana di infezione", suggeriscono, sono "un possibile elemento predittivo di grave infezione da Mpox".