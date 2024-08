Uomini e Donne anticipazioni | Ida dà news su 1 registrazione

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 28 Agosto 2024 1:24 pm by Redazione Grande attesa da parte del pubblico di Canale 5 per ledi, che inizia a registrare la nuova edizione il 28 agosto 2024. Pare sia tutto pronto per riaccendere le luci dei riflettori nel famoso studio. Maria De Filippi torna nella sua postazione sulle scale, mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari sulle loro sedie. Ma tra i partecipanti già noti al pubblico chi tornerà? In particolare, c’è curiosità su Ida Platano, che qualche mese fa ha concluso il suo percorso da tronista, senza fare una scelta. In molti aspettano di rivederla in queste prime puntate, che andranno in onda a settembre. Ecco cosa anticipa la stessa ex dama del Trono Over.