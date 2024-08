Una bolla per Xi Gli effetti collaterali sul debito che Pechino non ha calcolato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Era la primavera scorsa quando la Cina decise di giocare ancora una volta la carta dei bond per provare a risollevarsi e ridare slancio a un’economia costantemente anemica. In quell’occasione,decise di tornare prepotentemente sul mercato obbligazionario con un maxi collocamento di titoli di Stato, evento piuttosto raro e con potenziali implicazioni positive sia per il Dragone, sia per l’economia mondiale. Si partiva con scadenze a 20 e 30 anni e persino 50 anni), per un totale di mille miliardi di yuan, circa 130 miliardi di euro. Tutto per finanziare la ripresa. Tutto bene? Nemmeno per sogno. Perché c’è un rischio, forse non: unadel. Un film già visto con il mercato immobiliare, con migliaia di case e quartieri realizzati in pochi anni ma rimasti invenduti, con ripercussioni disastrose sui prezzi delle abitazioni. Ora il canovaccio potrebbe ripetersi.