Un vaccino spray universale contro l’influenza | ecco come funziona

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Passi avanti verso unper combattere: le novità degli studi eOgni autunno, la campagna vaccinalediventa un appuntamento cruciale per le categorie più a rischio. La sfida dei ricercatori è quella di sviluppare unche possa offrire una protezione ampia e duraturatutti i ceppi virali del, superando il problema delle mutazioni annuali dei virus. Recentemente, uno studio pubblicato sul ‘Journal of Virology’ ha portato speranza in questa direzione. Novità per i vaccini anti influenzali – notizie.comIl Lerner Research Institute della Cleveland Clinic ha presentato i risultati promettenti di un candidatoantinfluenzalesomministrato tramitenasale.