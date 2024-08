Traffico Roma del 28-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Luceverdetrovati all'ascolto anche per un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna abbiamo code tra le uscite Anagnina Appia la polizia locale Ci Segnala la riapertura aldi Andrea da Garessio precedentemente chiusa per incendio di fogliame nei pressi di via Franco da Perugia consigliamo di procedere con cautela In un incidente via del Quadraro tra via Selinunte Appia Nuova in questa direzione altro incidente segnalato con code su via Antonazzono nei pressi di viale Pinturicchio lo stesso per via Vittorio Veneto file per incidente all'altezza di via Ludovisi nel sudintenso con rallentamenti e code su via Cristoforo Colombo da Vitinia in direzione del Litorale