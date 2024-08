Successo dell’estate sanbartolomeana un modello nel Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSan Bartolomeo in Galdo, con il suo cartellone di eventi agostani, si conferma undi riferimento per l’intero territorio del. Un esempio di come cultura, divertimento, sport, tradizioni, intrattenimento, musica, teatro e valorizzazione dei prodotti tipici possano convivere in modo armonioso grazie a eventi che mettano al centro di tutto la comunità e il territorio. E, soprattutto, di come un piccolo borgo sannita riesca ad attrarre un numero di turisti altissimo, in assoluta controtendenza con le statistiche provinciali. Tutto questo accade ad agosto, dove la sfida in termini di attrattive delle aree interne si fa sempre più dura. L’estatevince come metodo in termini qualitativi e quantitativi. Il calendario eventi, infatti, ha proposto una ricca gamma di appuntamenti, per ogni generazione e per ogni gusto.