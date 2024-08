Spiaggia come un cumulo di rifiuti | Servono subito dei provvedimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Erano gli anni ’60, e, già, si vedevano cumuli di plastica, tappi di bottiglia, corde, vetri e pezzi di stoffa in giro per il mondo. Ma erano “accumulazioni“, “assemblaggi“ di materiali eche, già, negli anni ’60, venivano utilizzati dagli artisti delle avanguardie, dal “Nuovo realismo“ fino ad arrivare alla più contemporanea “trash art“. per dare una nuova vita, e una nuova coscienza civile e sociale, a quegli scarti di una società sempre più consumistica e incivilizzata.