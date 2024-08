Ritirate dal mercato uova di una famosissima catena di supermercati | si teme per la salute di migliaia di persone

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono stati ritirati dei lotti dida una notadi, per una possibile contaminazione microbiologica. Cosa fare per evitare danni? Esselunga ha pubblicato un avviso ai clienti relativo al richiamo di quattro lotti difresche medie con marchio Smart. Si ritiene che la merce possa essere stata colpita da contaminazione microbiologica; il provvedimento, quindi, è stato emanato in via precauzionale, per tutelare ladei consumatori. Sono stati ritirati quattro lotti diper contaminazione microbiologica (informazioneoggi.it)I soggetti che hanno comprato i lotti in oggetto devono evitare di mangiarle e riportale presso il negozio in cui sono state acquistate, per ottenere il rimborso della somma pagata (senza necessità di presentare lo scontrino). Per fugare tutti i dubbi, Esselunga ha messo a disposizione degli interessati il numero verde 800.21.66.53.