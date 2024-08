PS5 Pro | cosa aspettarsi dalla nuova console di Sony

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo il successo della PlayStation 5,si prepara a lanciare la PS5 Pro, una versione potenziata delladigenerazione. I rumor si sono intensificati, con varie fonti che confermano il lancio entro la fine del 2024. La PS5 Pro promette di portare migliorie significative sia in termini di performance che di grafica, il tutto per rispondere alle esigenze dei giocatori più appassionati e preparare il terreno per titoli digenerazione come GTA 6. Specifiche tecniche avanzate Una delle principali caratteristiche della PS5 Pro sarà l’aggiornamento hardware rispetto alla versione standard. Secondo le ultime indiscrezioni, lapotrebbe vantare una GPU da 33,5 TFLOPS, il che rappresenterebbe un incremento notevole in termini di potenza grafica.