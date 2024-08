Pavia | Uomo ucciso in casa per un pestaggio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Undi 54 anni è statola scorsa notte nella sua abitazione a Cilavegna, in provincia di. La vittima, un italiano, secondo i primi accertamenti dei carabinieri sarebbe morto a causa delle percosse ricevute. Al momento si trovano in caserma i due uomini che convivevano con il 54enne, anche loro italiani: i militari stanno valutando la loro posizione. Sul corpo della vittima, di nazionalità italiana, sarebbero stati rinvenuti segni di percosse. Le violenze, in base ai primi accertamenti, sono avvenute all'interno delladove l'abitava a. Secondo le forze dell'ordine che stanno lavorando al caso, si tratterebbe di un omicidio consumato la notte scorsa.