Omicidio Verzeni | il sindaco assassino estraneo a Terno d' Isola

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Per ildid'Gianluca Sala chi ha ucciso Sharon"non può essere inal paese, il nostro è un paese vivo che in questo momento sta subendo una situazione che non gli appartiene". Il primo cittadino ha spiegato ai giornalisti in un breve punto stampa nel parco di via Rota, una possibile via di fuga per il killer e per questo perlustrato alla ricerca dell'arma del delitto, che "sono stati aperti diversi tombini e su tutto quello che hanno trovato c'è il massimo riserbo". "d'è un paese tranquillo, non ci sono persone violente. Quello che è successo non ha una spiegazione, vogliamo risposte. Lo dobbiamo alla famiglia. Un paese di spacciatori? Trovatemi un comune del nord Italia dove non ci sono".