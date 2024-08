Omicidio Sharon nuova pista | l' ex cliente killer Lei prima faceva l' estetista e Si scava nel passato

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ormai èun mese da quella tragica notte del 30 luglio,Verzeni è stata uccisa a coltellate a Terno d'Isola nella Bergamasca, ma deldella barista 33enne ancora non c'è traccia. I pm sono riusciti a individuare l'uomo inquadrato dalle telecamere della zona che percorre in bici la via in cui la ragazza è stata uccisa, in contromano. Per i pm però non sarebbe lui il, "anche se comunque ha per forza visto o sentito qualcosa", essendo proprio lì in quei drammatici momenti. Sergio Ruocco, il fidanzato di, spiega di avere dei sospetti, anche se vaghi. Come il padre di, Bruno, che ha detto che è stato qualcuno che non la conosceva bene: "Se avesse in mente qualcuno, Bruno, lo avrebbe detto ai carabinieri e tutto sarebbe già finito probabilmente. Lui, noi, speriamo sia qualcuno chenon conoscesse. E la pensiamo così.