Napoli | Carabinieri setacciano le strade di Soccavo e del rione Traiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Raid Notturno dei: Arresti, Denunce e Sequestri di Armi e Droga e Controlli Stradali Intensificati Questa notte idella compagnia diBagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartieree nel. Perquisizioni in abitazioni e in aree comuni ma anche controlli al codice della strada con 30 contravvenzioni effettuate tra guida senza casco, mancanza della prevista copertura assicurativa e guida senza patente. Sanzioni per un totale di euro 39.971 euro e 6 mezzi sequestrati. Durante le operazioni è stato arrestato C. M. L’uomo è stato trovato in strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.Denunciato poi un 62enne in sella a uno scooter e senza casco che quando ha visto iha pensato di fuggire coprendo con il piede la targa.