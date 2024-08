Moglie di Gordonricorda il dolore dopo l’aborto spontaneo | Quella terribile sensazione di vuoto

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tana Ramsay riflette sulla tragica perdita del figlio Rocky e sul percorso di guarigione Tana Ramsay, nota per la sua resilienza e forza, ha recentemente condiviso dettagli intimi su uno dei momenti più strazianti della sua vita: la perdita del suo bambino non ancora nato, Rocky, nel 2016. In una conversazione sincera sul podcast “Happy Mum Happy Baby” di Giovanna Fletcher, Tana ha parlato deltravolgente che ha seguito, avvenuto al quinto mese di gravidanza. La perdita straziante Tana era nel mezzo di una gravidanza sana quando è avvenuta la tragedia. A cinque mesi, lei e suo marito, il famoso chef Gordon Ramsay, sono rimasti sconvolti nello scoprire di aver perso il loro bambino. La notizia ha distrutto il loro mondo, lasciandoli a navigare in un’immensa ondata di