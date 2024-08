McTominay al Napoli ultimi dettagli da sistemare | c’è una novità

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Scottè il grande colpo delper il centrocampo, arriva unaper il centrocampista in arrivo dal Manchester United. Dopo la vittoria con il Bologna per 3-0, ildi Antonio Conte si prepara alla prossima sfida. Allo Stadio Maradona è atteso il Parma di Fabio Pecchia, grande sorpresa in questo avvio di campionato di Serie A. E mentre la squadra azzurra lavora a Castel Volturno, la società è attivissima in sede di calciomercato per regalare a Conte gliinnesti per completare la rosa. In arrivo c’è Romelu Lukaku, che sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Il belga è atteso questa sera a, dove all’Hotel Parker’s dovrebbe incontrare anche il mister che tanto l’ha voluto, ovvero Antonio Conte. Ma non è finita qui.