McTominay a Napoli | nuovo retroscena sul suo arrivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024)sull’di Scott: ecco a che ora sbarcherà all’aeroporto di Capodichino Scottsarà uncalciatore dele stando alle ultime informazioni raccolte, non passerà per Roma per effettuare le visite mediche. Infatti, il centrocampista scozzese si recherà direttamente all’aeroporto di Capodichino. Il suoè previsto per le ore 11:30 di giovedì 29 agosto. Chiaramente, è prevista anche tanta gente che accoglierà ilacquisto di questa calda e pazza estate napoletana. Proprio in queste ore, Lukaku è stato abbracciato dall’affetto dei tifosi a seguito del suoin hotel in città. Ci sarà lo stesso entusiasmo anche per il classe 1996.