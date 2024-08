LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | altra tappa imprevedibile con tante salite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale dell’undicesimadella, con partenza ed arrivo al Campus Tecnológico Cortizo-Padrón; frazione mossa, con opportunità per gli uomini lontani dalle posizioni di rilievo della classifica di lasciare il proprio segno nella corsa iberica. Sono quattro i Gran Premi della Montagna previsti in questa giornata; il più difficile per il gruppo sarà il Puerto Aguasantas, seconda categoria di 5,7 km al 6,1% che verrà scalato per due volte ma assai lontano dal traguardo, con scollinamento a 85 e a 49 chilometri dal traguardo. Il Puerto San Xusto (10,2 km al 4,2%) è posto in apertura, mentre il Puerto Cruxeiras, che termina ai -8, rappresenta un trampolino interessante con i suoi 2900 metri all’8,9%.