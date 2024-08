LIVE Musetti-Kecmanovic US Open 2024 in DIRETTA | c’é il ricordo della Coppa Davis da cancellare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno degli UStra Lorenzoed il serbo Miomir. Quarto confronto diretto tra i due, con il toscano avanti 2-1 ma con ildel KO nella passataCup da. Il vincentesfida troverà al terzo turno uno tra il francese Cazaux e l’americano Nakashima., ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo la vittoria in quattro parziali sul bombardiere statunitense Opelka. Autore di una straordinaria stagione in cui ha raggiunto le semifinali a Wimbledon e conquistato una meritatissima medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, l’azzurro vuole completare la sua estate giungendo il più avanti possibile nello Slam newyorkese.