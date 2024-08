In un tunnel di Gaza Ostaggio liberato dall’esercito israeliano | Ho visto l’inferno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tenuto prigioniero da Hamas aper oltre 300 giorni, un beduinodi 54 anni, Farhan al-Kadi, ha recuperato ieri fortunosamente la libertà ed è potuto tornare così ad abbracciare i suoi 11 figli che lo attendevano con ansia all’ospedale Soroka di Beer Sheva. "Ormai non credevamo che lo avremmo rimai più – ha detto a caldo Hatem, uno dei fratelli –. È come se fosse resuscitato". Malgrado il trauma subito in questi mesi, nelle prime dichiarazioni al-Kadi si è espresso con la massima lucidità. "Davvero avete fatto un gran lavoro", ha detto al telefono al premier Benjamin Netanyahu, riferendosi alla sua liberazione. "Ma non dimenticate che ci sono ancora persone che aspettano", ha aggiunto, riferendosi ai 108 ostaggi ancora a. Poco dopo ha conversato anche col capo dello Stato Isaac Herzog: "Ho attraversato, là c’è gente che soffre – ha ripetuto –.