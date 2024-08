Il Napoli di Antonio Conte parla Ciro Ferrara

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024), ex difensore die Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano partenopeo Il Mattino. Di seguito le sue parole. Lei conosce bene: come può aver trasformato il gioco e l’anima delin una settimana, da uno 0-3 a un 3-0? “è stato bravo, ha restituito entusiasmo e voglia di crederci. Il lavoro è lungo, lui ha esperienza e saprà farlo nel modo migliore. Il passaggio non è da una partita dall’altra ma da una stagione e una gestione all’altra”. Ci vuole tempo “Ci vuole tempo per un allenatore ad entrare nella testa dei giocatori e viceversa: non è soltanto l’interpretazione del sistema di gioco. Ci vuole tempo, ma tempo, lo sappiamo, non ce ne è in un campionato di questo livello”.