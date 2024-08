Il Leeds ingaggia l’ala del Tottenham in prestito nel sesto affare della sessione di calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-27 18:40:54 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:delManor Solomon si è descritto come “pronto a raggiungere di nuovo i massimi livelli” dopo essersi unito alUnited, squadra di Championship, inper il restostagione 2024-25. Gli Spurs hannoto Solomon, che aveva segnato contro ilmentre era inal Fulham la stagione precedente, a parametro zero nel luglio 2023. Il venticinquenne ha collezionato sei presenze prima di doversi operare per un infortunio al ginocchio in ottobre e di subire una battuta d’arresto durante la riabilitazione che lo ha tenuto fuori per il restostagione. “Ho avuto una stagione davvero dura la scorsa stagione”, ha detto Manor a LUTV. “Ma ora sono in forma e sono pronto a partire, sono pronto a mostrarmi di nuovo.