Idonei GM 22 Concorso ordinario 2020 in Campania è protesta | docenti chiedono chiarimenti Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Inviato da Livia Maiorino e Antonio Di Micco - In quantodella GM22 delD.D.499/20 CLASSE DIAC25 –- scriviamo affinché il nostro messaggio possa arrivare a chiunque possa darci spiegazioni in merito all’ennesima ingiustizia che riguarda il mondo della scuola, la “nostra” scuola: quella in cui lavoriamo concretamente da anni, attualmente abilitati al pari di altri professionisti, dopo il superamento di prove altamente selettive. L'articoloGM 22, in