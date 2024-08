I problemi del partenariato pubblico-privato in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Quando non si sa che pesci pigliare si invoca il(Ppp), ovvero il finanziamento degli investimenti con una congiunzione di soldi pubblici e privati. Dovrebbe essere una buona idea visto che l’è notoriamente un paese con grande ricchezza privata e grande debito. Ma purtroppo sono più i casi in cui il Ppp fallisce rispetto a quelli in cui funziona. Recentemente ci ha provato Forzaproponendo il Ppp per risolvere il problema dei balneari. Suppongo si intenda in questo modo: invece di bandire una gara di una normale concessione per l’uso di una spiaggia demaniale, il comune dovrebbe fare un contratto di Ppp in cui c’è una proposta di investimento e gestione da parte di un(il balneare).