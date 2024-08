Giorgia Meloni sbeffeggia il Pd | Sono riapparsa colpo duro per i dem

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sì, sì, ritornerai. Ti senti sola/con la tua libertà/ed è per questo che tu/ritornerai, ritornerai Ricorda un refrain di Bruno Lauzi il ritorno di, glassato con l'ironia dei tempi migliori. Tutta di giallo vestita, l'ufficio affollato di buoni propositi, lo sfondo del tricolore e della bandiera Ue, il volto riposato negli anfratti delle masserie pugliesi, la Presidente del Consiglio riapre ora la saracinesca di Palazzo Chigi. Lo fa attraverso un video, affidato ai social come un messaggio in bottiglia nel mare dei buoni propositi. «Eccomi qua,ricomparsa, richiamate tutte le unità,a Palazzo Chigi», attaccacon la consapevolezza di poter fornire qualche notizia ai cronisti amici e argomenti di polemica per i cronisti meno amici, finora in asfissia estiva da mancanza di gossip.