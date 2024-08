Generale Mario Buscemi le chat con le spogliarelliste | Sei il mio eroe Puoi darmi 2mila euro?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I figli di, exdel corpo d’armata e già consigliere militare di Palazzo Chigi negli anni Novanta, hanno presentato una denuncia alla Procura per circonvenzione di incapace, accusando alcune giovani donne di aver sfruttato il padre per appropriarsi del suo patrimonio., deceduto poche settimane fa all’età di 89 anni, avrebbe subito un drastico peggioramento delle sue condizioni psicologiche dopo il pensionamento, cadendo in una profonda depressione.Leggi anche: Rebus manovra. Il Governo vuole fare cassa sulle pensioni? Le ipotesi in discussione Il racconto La denuncia, come riportato da Repubblica, è ora nelle mani del pmDovinola, che dovrà decidere come procedere. La vicenda ha origine con il ritiro deldalla vita attiva, un momento che, secondo i figli, ha segnato l’inizio di un periodo di fragilità emotiva per il padre.