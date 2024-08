Fiumicino bocciata in Consiglio la mozione sull’aggiornamento del Piano antenne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – L’installazione dellesul territorio è stata al centro del dibattito politico nelcomunale tenutosi ieri, 27 agosto 2024, a. In particolare l’opposizione aveva presentato unariguardante l’aggiornamento del “”, che è stata poi. La questione, in particolare, era stata già sollevata dopo l’installazione di una seconda antenna a Focene che aveva allarmato i cittadini (leggi qui). “La legge regionale n. 19 del 23 novembre 2022 prevedeva che i comuni dovessero aggiornare i propri regolamenti per individuare i siti idonei alla localizzazione degli impianti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma”. Ha spiegato il sindaco Mario Baccini in seguito alla bocciatura.