Dumfries-Inter rinnovo quasi infiocchettato | ultimi dettagli Una clausola!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Denzele l’hanno deciso di proseguire la propria esperienza insieme. Risolti iresiduali, le parti metteranno nero su bianco quanto definito verbalmente nelle ultime settimane. Con una novità.COMPLETATO – Denzele l’sono pronti a confermare la propria unione. Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X, con l’indicazione che a partire dalla prossima settimana qualsiasi momento sarà utile per poter definire in via formale l’intesa per il prolungamento del contratto dell’olandese. La volontà dei nerazzurri è sempre stata quella di proseguire insieme, anche quando il calciatore chiedeva un ingaggio troppo elevato rispetto alle richieste dei nerazzurri.