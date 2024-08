Dall' incidente alla gloria | chi è l' atleta paralimpica che guiderà la delegazione azzurra nella cerimonia di apertura a Parigi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Niente può fermare la passione. Lo sanno bene gli atleti paralimpici che si sfideranno dal 28 agosto all’8 settembre a, che tornerà ad accendersi dopo aver da poco salutato le Olimpiadi. Tra le attesissime protagoniste della manifestazione c’è Ambra Sabatini, capace di ripartire dopo un gravee già una vera campionessa. Tanto che,capitale francese, non arriverà solo con il favore dei pronostici ma anche con il ruolo di portabandiera italiana insieme a Luca Mazzone. La sua è una storia di ripartenza, che può essere di ispirazione e dimostrare come l’amore per lo sport sia uno stimolo a non arrendersi.